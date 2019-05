Compadre Washington sofre assalto após a Virada, fica ferido e é internado

11

684814

2019-05-20 12:55:14

O cantor Compadre Washington, 54 anos, um dos vocalistas do É o Tchan!, sofreu um ferimento na cabeça após um assalto na madrugada desta segunda-feira (20), na Rua da Consolação, no centro de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, até o fim da manhã desta segunda-feira permanecia internado no Hospital das Clínicas, no centro da cidade. A assessoria de imprensa do hospital diz que ele está em observação no pronto-socorro e que seu quadro é estável.

O assalto ocorreu às 2h20min, segundo a Polícia Civil. O músico havia participado, com seu grupo, de um show no palco Brega da Virada Cultural deste ano, que havia terminado às 18h.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que o cantor estava com um casal quando foram abordados por quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, que disseram estar armados e anunciaram o assalto. Uma dessas pessoas empurrou o cantor, que caiu e bateu a cabeça. Todos os criminosos conseguiram fugir da Polícia Militar, que chegou na Consolação depois de Compadre Washington já ter sido socorrido.

O caso foi registrado como tentativa de roubo no 78º Distrito Policial (Jardins).

Em outro caso de violência na Virada, um italiano foi esfaqueado na região da Praça da República. Ele foi hospitalizado e passa bem. Os assaltantes foram presos.