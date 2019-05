Brechocão terá edição extra no domingo

11

No domingo (19) ocorrerá uma edição extra do Brechocão, no Parque Farroupilha – conhecido popularmente como Redenção –, em Porto Alegre. O evento terá 30 boxes de protetores de animais cadastrados junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams), oferta de objetos de decoração, roupinhas e calçados. O Brechocão está agendado para o horário das 9h às 16h.

Toda a venda realizada no evento será revertida para o pagamento de ração, albergagem, veterinários, clínicas, castrações e outras decorrentes do resgate de animais em situação de vulnerabilidade. “É uma situação que se torna mais delicada com a proximidade do inverno”, lembra o diretor da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), Bruno Wagner.