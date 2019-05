Mesmo sem bloqueio, Ufrgs perdeu 7,6% de repasses desde 2014

11

2019-05-17

Para Oppermann, relação do MEC com reitores está em situação crítica

Isabella Sander

Quanto era o quilo do feijão em 2014? Você pode não lembrar, mas sabe que o valor era inferior ao cobrado hoje. Praticamente tudo encareceu ao longo desses cinco anos em virtude dos mais de 31% de inflação acumulados no período e, por isso, o dinheiro destinado para pagar pelos mesmos serviços aumente a cada ano. Não foi, entretanto, o que ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) – o Orçamento de Custeio e Capital (OCC), repassado pelo governo federal para manutenção, aquisição de materiais e realização de obras, caiu de R$ 189 milhões para R$ 175 milhões entre 2014 e 2019, mesmo sem o bloqueio de 30% nessa verba, anunciado no final de abril. Além de não ter recebido reposição da inflação no período, a instituição teve perda de 7,6% dos recursos.

Em sessão ordinária do Conselho Universitário da Ufrgs, realizada nesta sexta-feira (17), integrantes da reitoria apresentaram a situação orçamentária da universidade diante dos cortes realizados gradualmente nos últimos anos e do bloqueio mais recente, de 30% da verba prevista para 2019. Com o novo bloqueio, o recurso ficou R$ 50 milhões menor, passando para R$ 116,7 milhões, mas a situação, antes, já era dramática – o montante separado para capital (investimentos em obras e aquisição de equipamentos, por exemplo) caiu de R$ 39,8 milhões em 2014 para R$ 8,9 milhões conforme a previsão em 2019, uma redução de 78,4%.

Há dois anos e meio, o reitor e os pró-reitores da Ufrgs já observavam que o Teto de Gastos Públicos, que congelava os gastos do governo federal durante 20 anos, era “excessivamente rígido”. Desde então, a situação só piorou, conforme o pró-reitor de Planejamento e Administração, Hélio Henkin – o gasto com recursos humanos cresceu 48,7% de 2014 a 2019, o com a manutenção das atividades aumentou tímidos 11%, que não cobrem a inflação de 31% do período. “Enquanto isso, apenas em um ano a energia elétrica encareceu 29%”, salienta.

Entre as medidas tomadas para diminuir os custos, está a redução de 2.255 terceirizados em 2015 para 1.725 em 2019 , o remanejo de recursos que seriam de investimento para o custeio (manutenção), a postergação de despesas de fim de ano para o ano seguinte, a fim de que sejam pagas já com o novo orçamento, e o adiamento de despesas menos emergenciais. Com a previsão orçamentária de R$ 166,8 milhões para 2019, a expectativa já era de déficit de R$ 29 milhões no custeio das atividades do ano, que tenderiam a ficar para serem pagos em 2020. A situação deve ser em muito agravada pelo bloqueio de R$ 50 milhões.

Orçamento da Ufrgs: