Obra da trincheira da Cristóvão Colombo avança mais uma etapa

2019-05-16 16:41:13

Uma nova etapa das obras da trincheira da avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, está sendo concluída nesta quinta-feira (16). Em uma parceria entre empresários e moradores da região com a prefeitura, será aplicado nova camada camada asfáltica na alça de acesso Norte/bairro. Após o esfriamento do asfalto e ajustes na sinalização viária, o trânsito deve ser novamente liberado, o que deve ocorrer nos próximos dias.

A prefeitura forneceu o maquinário, equipamentos e mão de obra necessária, enquanto moradores e empresários fizeram uma doação legal de materiais. No local, já foram feitas a terraplenagem das calçadas e meios-fios, e drenagem e preparação da base do pavimento. Os trabalhos são executados por uma empresa contratada pela Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU).

A liberação do trânsito no interior da trincheira, no trecho que permite o fluxo pela avenida Cristóvão Colombo, entre a Plínio Brasil Milano e a Benjamin Constant, já ocorreu em 19 de março . Para isso, foram feitos um muro de contenção, pintura e instalação de sinalização pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A construção da trincheira, que faz parte do pacote de obras para a Copa do Mundo de 2014, teve início em 2013. Em 2017, elas foram paralisadas, devido a problemas no consórcio. Como as demais empresas classificadas na licitação não quiserem dar continuidade à obra, os serviços seguiram parados.

A retomada aconteceu devido a ação compartilhada entre empresas e moradores e equipes de obras da prefeitura, na segunda quinzena de janeiro, com a pavimentação do traçado sob a Terceira Perimetral, no trecho da avenida Dom Pedro II.

Uma nova licitação para contratação de empresa/consórcio para execução da trincheira será aberta em 6 de maio. A sessão pública de abertura ocorrerá às 14h30min de 6 de junho, na rua Siqueira Campos, 1300, 3º andar.

Entre os serviços pendentes para o vencedor da licitação, estão o alargamento da Cristóvão Colombo, entre rua Honório Silveira Dias e rua Luzitana, a colocação de muros de contenção e o acesso bairro/Sul. Após concluído o processo licitatório e assinado o contrato, iniciam-se os serviços finais na Cristóvão, com previsão de término em oito meses a partir do início. A estimativa da prefeitura é que as obras comecem em agosto.