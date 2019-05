Aposta única ganha R$ 289 milhões na Mega-Sena

11

683669

2019-05-12 20:13:04

Agência Brasil

Uma aposta única ganhou prêmio de R$ 289 milhões na Mega-Sena. O sorteio ocorreu na noite ontem (11). O resultado é válido para o concurso 2.150.

As dezenas sorteadas foram: 23-24-26-38-42-49.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, a quina - 5 números acertados teve R$ 30.450,20 acertadores com 838 apostas.

Também foram registradas 56.994 apostas ganhadoras da quadra (quatro dos seis números sorteados), que foram premiadas com R$ 639,50.

Este é o maior prêmio entre concurso registrado na história.