Asilo Padre Cacique realiza segunda edição de brechó beneficente neste sábado

2019-05-08 15:40:00

Em ação iniciada em 2018, o Asilo Padre Cacique promoverá, neste sábado (11), a segunda edição do Grande Brechó Solidário, que visa a arrecadação de dinheiro para a compra de remédios dos idosos residentes da instituição. O evento inicia às 9h e se estende até as 17h, no pátio lateral da instituição (Av. Padre Cacique, 1178), em Porto Alegre.

Peças de todos os tipos serão colocadas à disposição dos visitantes, e a maior procura deste ano deverá ser pelas roupas de inverno. As roupas são frutos de doações que chegam ao asilo e terão preços pré-estabelecidos, variando entre R$ 2,00 e R$ 20,00.

Na primeira edição, cerca 500 pessoas estiveram presentes. A expectativa é que este ano o número seja maior, chegando a 600 pessoas durante todo o dia. Em caso de chuva, a ação será transferida para outra data, ainda a ser definida.