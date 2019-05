Temporais devem voltar a castigar o Estado a partir desta quarta-feira

11

682962

2019-05-07 18:59:00

Depois de uma breve trégua no começo desta semana, os gaúchos podem se preparar para mais alguns dias de chuvaradas em todo o Estado. A Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura emitiu boletim meteorológico alertando para novas áreas de instabilidade a partir desta quarta-feira (08), intercaladas com períodos de sol.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça a previsão, alertando para chuva localmente forte e trovoadas nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do Estado. A chuva deve chegar de forma generalizada na quinta-feira (09), estendendo-se ao menos até o sábado em algumas regiões.

Segundo o Inmet, os porto-alegrenses poderão ter mais um dia de tempo firme nesta quarta-feira, com tempo parcialmente nublado e temperaturas entre 15 e 24 graus. Um bom momento para conferir se os guarda-chuvas estão em dia, já que, a partir de quinta-feira, a previsão é de chuvarada e trovoadas na Capital.

Na terça-feira (07), os moradores de Porto Alegre puderam aproveitar uma tarde ensolarada e de temperatura amena. O Inmet registrou amanhecer de 16,3 graus na Capital, com os termômetros chegando aos 22,9 graus à tarde. Com o início da noite, a temperatura voltou a cair. No Estado, a mínima foi de 8,2 graus em Jaguarão, com máxima de 25,5 graus, em São Borja.