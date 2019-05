Veículos de Comunicação lançam campanha contra a violência

11

682937

2019-05-07 18:46:00

Veículos de comunicação do Rio Grande do Sul lançaram nesta terça-feira (07/05) uma campanha contra a violência. O evento, na Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), marcou o início das atividades voluntárias para auxiliar na prevenção e ajudar a melhorar a segurança pública no Estado.

A campanha “1 segundo contra a violência – você decide se ela avança” será veiculada a partir desta quarta-feira em veículos de comunicação gaúchos com materiais criados pelo publicitário Airton Rocha, da agência Martins + Andrade Comunicação. Rocha produziu peças para rádio, televisão, jornais, outdoors e camisetas. “A ideia é que os veículos multipliquem essa campanha”, explicou.

Participaram do lançamento o vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luís Augusto Lara (PTB); o procurador-geral de Justiça licenciado Fabiano Dallazen, além de outras autoridades e dirigentes dos principais veículos de comunicação – Bandeirantes, Grupo RBS, Grupo Sinos, Jornal do Comércio, Rede Pampa, Rede Record, SBT, além da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul.

Diretor de Operação do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero falou a importância da iniciativa. Foto Ager/Divulgação/JC

Ranolfo enalteceu o projeto. “Não tenho dúvida da importância dessa campanha. A violência não é uma questão somente de segurança pública. É uma questão social, econômica”, apontou. Para Lara, presidente da Assembleia, a conscientização de todos é muito importante para enfrentar o grave problema da violência.

O presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, elogiou a união e a participação pela primeira vez de todos os veículos do Estado numa campanha em favor da sociedade gaúcha. O diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, saudou a iniciativa, observando que a violência afeta a todos, inclusive empresários que deixam de fazer negócios, pessoas que evitam sair às ruas para agendas sociais e culturais em virtude da violência. “Por isso, damos total apoio ao projeto, que ajudará o ambiente de negócios, além de contribuir para a qualidade de vida de todos. Temos certeza que nossos leitores também apoiam essa iniciativa”, concluiu.