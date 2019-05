Hospital de Clínicas abre concurso público para cargos de nível Médio e Superior

11

682897

2019-05-07 17:33:51

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) abriu concurso público para contratação de profissionais de nível Médio e Superior. O processo seletivo é para a formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de junho pelo site https://www.portalfaurgs.com.br/concursos . Os valores para os candidatos participarem da seleção variam de R$ 69,00 a R$ 117,00.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), organizadora do concurso, disponibiliza computador na sua sede - avenida Bento Gonçalves, 9.500, prédio 43.609, Campus do Vale da UFRGS, bairro Agronomia. O horário de atendimento no local é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira abaixo as áreas abrangidas pelo concurso:

Nível Superior:

Analista de TI I (Qualidade de Software)

Médico I (Cirurgia Plástica)

Médico I (Gastroenterologia)

Médico I (Hematologia Pediátrica)

Médico I (Infectologia)

Médico I (Neurologia: Distúrbios do Movimento)

Médico I (Patologia e Citologia)

Médico I (Psiquiatria: Unidade de Saúde dos Funcionários)

Médico I (Tratamento da Dor e Medicina Paliativa)

Nível Médio:

Profissional Assistencial (Profissional de Histologia)