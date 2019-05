Porto Alegre se habilita a receber R$ 220,7 milhões para estação de tratamento de água

11

2019-05-06 19:25:01

A segunda-feira (06) foi de boas notícias vindo de Brasília para Porto Alegre. Em audiência com o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Jonathas Castro, a secretária municipal do Planejamento e Gestão, Juliana Castro, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Darcy Nunes, e o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, Marcelo Gazzen, tiveram a confirmação dos recursos para a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta do Arado, no Extremo-Sul da Capital.

A etapa final de liberação do valor, da ordem de R$ 220,7 milhões, depende do aval da Secretaria Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda. No Diário Oficial da União desta segunda-feira foi publicada a Portaria 1.106, com resultado do processo seletivo dos municípios habilitados a contratar a operação de crédito para ações de saneamento básico. A Caixa financiará 95% dos valores e os outros 5% serão dados em contrapartida pelo Dmae.

O sistema Ponta do Arado vai permitir dobrar a capacidade de abastecimento do sistema Belém Novo – passando dos atuais mil litros por segundo para dois mil litros por segundo. Conforme a secretária Juliana, além de melhorar o abastecimento, as obras devem beneficiar em torno de 250 mil pessoas que vivem em bairros como Aberta dos Morros, Hípica, Restinga, Lomba do Pinheiro, Lami e Belém Novo.