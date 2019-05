EPTC recolheu 39 placas de veículos perdidas durante temporal de sexta-feira

11

2019-05-06 18:12:00

Igor Natusch

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientou os agentes a não registrar infrações por falta de placa dianteira, pelo menos, até o final da próxima quarta-feira (8). A decisão ocorre após as fortes chuvas que atingiram Porto Alegre na última sexta-feira, que deixaram vários veículos sem o emplacamento exigido por lei. Em circunstâncias normais, transitar sem a placa é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de possível apreensão do veículo.

Segundo a assessoria da EPTC, o órgão recolheu, até o final da tarde desta segunda-feira (6), 39 placas perdidas. Dessas, oito já teriam sido devolvidas aos proprietários.

A EPTC avisa que é possível verificar se a placa desejada está entre as encontradas através do telefone 118. Placas encontradas podem ser entregues para agentes nas ruas ou levadas até a sede da empresa pública (rua João Neves da Fontoura, nº 7). Caso a identificação não seja localizada, o proprietário do veículo precisa registrar ocorrência e, depois, procurar o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) para solicitar uma placa nova.