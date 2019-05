Feira de oportunidades oferece atividades gratuitas e vagas de emprego em Porto Alegre

11

682547

2019-05-06 10:55:00

Começam nesta segunda-feira (6) as atividades da 14ª edição da Feira de Oportunidades Senac, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. O evento é gratuito e oferece diversas programações focadas na capacitação profissional. A estimativa é de que, até sábado (11), cerca de 100 mil pessoas participem do evento. Veja a programação completa

Nesta terça-feira (7), das 14h às 17h30min, estão previstas atividades para encaminhamento de vagas de emprego, organizado pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Porto Alegre. Também haverá atendimento às profissões no espaço, ordenado pelo próprio Senac e focado na avaliação e impressão de currículos, além da divulgação de cursos.

A partir das 19h, a programação contará com o painel que dá nome ao evento, As Oportunidades Estão Aí. As atividades antecedem a palestra Mudanças e Desafios, da jornalista Glória Maria. Com foco em mercado de trabalho e empreendedorismo, lideram a discussão os palestrantes Bruna Longarai (Bruna Trufas), Negra Jaque (cantora) e João Miragem (Ciao Pizzeria).

O único pré-requisito para participação das palestras é a doação de um quilo de alimento não-perecível.