Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 140 milhões

2019-05-03 18:44:09

Na tarde deste sábado (4), as loterias Caixa sorteiam as dezenas do concurso 2.148 da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 140 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. De acordo com o banco, este é o nono maior prêmio da história da Mega-Sena.

Na possibilidade de um apostador único levar sozinho o valor e aplicar na poupança, poderá ter rendimentos de mais de R$ 520 mil mensais. O dinheiro do prêmio também é suficiente para comprar 35 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localidades do país.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) deste sábado em qualquer lotérica do País. Ou pelo internet banking da Caixa. A aposta mínima é de R$ 3,50.