Temporal causa transtornos em Porto Alegre nesta sexta-feira

11

682421

2019-05-03 18:09:00

Atualizado às 20h10min

Uma forte chuva caiu sobre Porto Alegre durante a tarde desta sexta-feira (3), resultando em diversos pontos de alagamento e semáforos fora de operação na Capital. Segundo a MetSul Meteorologia, o volume de chuva chegou a 53 milímetros no bairro Cidade Baixa. Outros bairros que apresentaram alto volume foi o Partenon (com 40 milímetros), Cristal (39 mm), São João (37 mm) e Restinga (20 mm).

Segundo a Ceee, houve casos de desabastecimento de energia nos bairros Boa Vista, São João, Floresta, Santana, Petrópolis e Partenon, Centro, Bom Fim e Cidade Baixa. Em ponto no bairro Higienópolis a energia teve que ser cortada enquanto equipe técnica trabalha para conter vazamento de gás.

Até às 18h30min, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre registrou dois pontos com bloqueio total devido a alagamentos, 23 pontos de bloqueio parcial com acúmulo de água e três semáforos fora de operação devido ao temporal.

Entre as avenidas Otto Niemeyer e Cavalhada, o semáforo não está em funcionamento, assim como na rua Dr. Salvador França com a avenida Ipiranga. Na avenida Assis Brasil com a avenida Bernardino Silveira Amorim os semáforos estão em amarelo piscante. Agentes da EPTC foram deslocados para os pontos mais críticos e com mais risco de acidente para monitorar o trânsito e auxiliar os usuários.

Além disso, a grande quantidade de chuva causou diversos pontos com acúmulos de água na pista, entre eles: rua Silva Só com avenida Ipiranga; avenida Edvaldo Pereira Paiva; rua Aparício Borges com avenida Bento Gonçalves; Elevada da Conceição; avenida Brasil com avenida Benjamin Constant; avenida Assis Brasil com avenida Gen. Emílio Lúcio Esteves; rua José de Alencar com avenida Padre Cacique; rua Sarmento Leite com rua Eng. Luiz Englert; avenida Osvaldo Aranha com rua Paulo Gama; avenida Farrapos com avenida Cairu; avenida Carlos Gomes com rua Anita Garibaldi; avenida Ceará com avenida Sertório; avenida Cavalhada com rua Padre João Batista Reus; rua Múcio Teixeira com rua Baronesa do Gravataí; avenida Francisco Trein entre avenida Grécia e avenida Assis Brasil; rua Dr. Campos Velho com avenida Icaraí; avenida Farrapos com rua Santo Antônio; rua Silva Só com rua Felipe de Oliveira; Cristiano Fischer; rua Luzitana com avenida Cristóvão Colombo; Túnel da Cidade Baixa e rua Érico Veríssimo com rua Botafogo.

Pistas completamente alagadas na avenida Praia de Belas com rua José de Alencar - fluxo desviado pelo viaduto - Foto: EPTC/Reprodução/JC