Curso em Porto Alegre usa empreendedorismo para capacitar jovens em vulnerabilidade

O curso Mãos à Obra, que capacita gratuitamente jovens em vulnerabilidade social, terá nova edição em Porto Alegre. O projeto, que visa fortalecer o indivíduo por meio do empreendedorismo e da abertura do próprio negócio, oferece 30 vagas e ocorre entre os dias 6 e 11 maio na Associação Comunitária Jardim Vila Nova (Acojavin) - rua Fernando Pessoa, 300. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cursomaosaobra.com.br

A iniciativa da Prefeitura da capital, tem o apoio do Orçamento Participativo - Conselheiros da Região Centro Sul e da Associação Comunitária Jardim Vila Nova (Acojavin). A execução do projeto é realizada pela Besouro Agência de Fomento Social.

Focada no ensino do empreendedorismo por necessidade para minorias e pessoas em vulnerabilidade social, a Besouro Agência de Fomento Social já contabiliza mais de 220 municípios atendidos no Brasil, 4,8 mil alunos e 3.750 negócios abertos a partir da metodologia "By Necessity". Com uma taxa de conversão de mais de 70% - ou seja, a cada dez empreendimentos, sete estão de portas abertas faturando -, a geração de renda acumulada passa dos R$ 5 milhões mensais.

Curso Mãos à Obra