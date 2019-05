Mega-Sena sorteia maior prêmio estimado em R$ 125 milhões nesta quinta-feira

11

682051

2019-05-02 09:15:00

Nesta quinta-feira (2), serão sorteadas as seis dezenas do concurso 2.147 da Mega-Sena. O números serão apresentados às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio – acumulado em 11 vezes – será de R$ 125 milhões.

Caso apenas um apostador fature o montante e aplique todo o valor na poupança, poderá ter rendimentos em cerca de R$ 464 mil mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar dez mansões, nos bairros mais nobres do país, no valor de R$ 12,5 milhões cada, ou se preferir cinco jatinhos particulares, no valor de R$ 25 milhões cada.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) desta quinta (2) em qualquer lotérica ou pelo internet banking da Caixa Econômica Federal.