Ufrgs abre 396 vagas na graduação para Ingresso de Diplomados

2019-04-30 16:53:07

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) publicou edital de Ingresso de Diplomados 2019/2, para preenchimento de 31 vagas no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Campus Litoral Norte e 365 vagas em diferentes cursos ofertados em Porto Alegre. Podem concorrer portadores de diploma de curso superior de graduação válido e prováveis formandos ao final do primeiro semestre de 2019.

As inscrições vão de 6 a 10 de maio e são realizadas, exclusivamente, por meio da abertura presencial de processo administrativo no Protocolo Geral da UFRGS (Anexo I da Reitoria - Av. Paulo Gama, 110 – Campus Centro), de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30min às 17h30min, com a documentação obrigatória listada no Edital, disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação ( https://www.ufrgs.br/prograd/processos-seletivos/ingresso-extravestibular ).

Os critérios de seleção variam para cada curso disponível e podem envolver análise de curriculum vitae, prova específica e entrevista.