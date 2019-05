Projeto leva pesquisadores a bares para popularizar a Ciência

11

681817

2019-05-05 17:52:00

Lívia Rossa

Já imaginou discutir Ciência bebendo uma cerveja? Esse é o objetivo do Pint of Science, evento mundial que mobilizará pesquisadores, estudantes e público geral, nos dias 20 e 22 de maio, dentro de bares em todo o Brasil. A edição de 2019 acontece simultaneamente em 24 países e 87 cidades de todas as regiões do Brasil, incluindo os municípios gaúchos de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Alegrete. Confira a programação completa aqui

O clima de descontração é o principal objetivo da iniciativa, que visa popularizar conhecimentos tidos como sérios de maneira menos "engessada". Novo Hamburgo, município do Vale dos Sinos, entrou na agenda do evento pela primeira vez este ano, em parceria com a Universidade Feevale. Conforme o coordenador do Pint of Science na cidade, Rodrigo Staggemeier, o Brasil representa o maior número de engajamentos no evento, seguido da Espanha.

A nível mundial, o projeto começou quando um grupo de estudiosos levou portadores de doenças para conhecer de perto seus laboratórios e estudos, no Imperial College London. Tendo em vista os benefícios da aproximação, o questionamento "por que não levar a Ciência para fora das universidades" surgiu. Sendo assim, em 2013 foi lançado o Pint of Sciente na Inglaterra, e daí para o resto do mundo.

A organização para o evento em Novo Hamburgo iniciou em outubro de 2018, com uma equipe de profissionais. Os temas de cada discussão foram debatidos entre membros da Feevale, que, de acordo com Staggemeier, entraram em acordo sobre os assuntos considerados mais relevantes, encaminhando as propostas para a coordenação nacional do evento.

Serão três dias de painéis de discussão, divididos em bares do município. A escolha dos locais, afirma Staggemeier, foi realizada de acordo com a proximidade com a universidade e também pelo gosto pessoal do organizador. "Os bares não nos procurariam porque não conhecem o evento, então tive de tomar a iniciativa", afirma o coordenador. Não serão cobrados ingressos para participar.

Embora mobilize estabelecimentos comerciais e professores, a ação não envolve investimentos e é voluntária. "Os donos dos bares ganharão com consumo e visibilidade, e nós, professores, distribuiremos conhecimento de forma aberta", diz Staggemeier.

A expectativa é que o público interaja com os palestrantes e contribuam para a construção do diálogo. Não é necessário conhecer o assunto, destaca o coordenador, que concede à Pint of Science uma oportunidade "desde a pessoa mais leiga até o estudioso mais PhD". Formalidades de sala de aula serão dispensáveis, como apresentação de slides, a não ser que o palestrante julgue necessário.

Entre os interesses também está o que líder define como "prestação de contas", já que por meio do evento a comunidade verá que o dinheiro gasto com imposto está sendo revertido em produção de conhecimento, ao passo que as pesquisas acadêmicas são financiadas com recursos federais.

Segundo Staggemeier, o engajamento deste ano será decisivo para a organização das próximas edições e espera que seja positivo. "No ano que vem, esperamos que os próprios bares se ofereçam para dar espaço ao evento", afirma.

Confira a programação para Novo Hamburgo e Porto Alegre:

NOVO HAMBURGO

20 de maio, segunda-feira

20h – Esquinna da Bossta (Rua General Osório, 416, Hamburgo Velho)

Tema: Impacto ambiental e doenças virais emergentes.

Pesquisador: Fernando Rosado Spilki.

22h – Câmpus 3 Rock Bar (Rua Santos, 792, Vila Nova)

Tema: Criativos. Como se vestem, o que comem, como se reproduzem.

Pesquisador: Cristiano Max Pereira Pinheiro.

20 de maio, terça-feira

20h – Retrô University (Rua Emílio Hauschild, 54, Vila Nova)

Tema: Inteligência? Só se for artificial.

Pesquisadora: Marta Rosecler Bez.

20h – Boteco 1538 (Av. Dr. Maurício Cardoso, 1538, Hamburgo Velho)

Tema: O universo das análises toxicológicas.

Pesquisadoras: Marina Venzon Antunes e Mariele Feiffer Charão.

22 de maio, quarta-feira

20h30min – Elementum Temple (Av. Dr. Maurício Cardoso, 112, Hamburgo Velho)

Tema: Novas telas, novas ideias, novos desafios.

Pesquisadores: Marcos Emilio Santuario e Vanessa Amália Dalpizol Valiati.

20h – Retrô University

Tema: Filicídio: a perícia criminal desvendando crimes.

Pesquisador: Tiago Santos Carvalho.

PORTO ALEGRE

20 de maio, segunda-feira (19h30min - 21h)

Céu Bar + Arte (Rua General Lima e Silva, 1487 Cidade Baixa)

Tema: Mestres e doutores cervejeiros : Cervejas sob medida - a Ciência e a história dos microrganismos mais amados pela humanidade

Pesquisadores: Diego Bonatto Glauco Caon

Imperial (Rua Santana, 375 Santana)

Tema: Reconstrução do Museu Nacional: perspectivas e desafios. Como reconstruir uma instituição científica e cultural em um país como o Brasil?

Pesquisador: Alex Kellner

Divina Comédia (Rua da República, 649 Cidade Baixa)

Tema: Jornalismo científico e fake news. Butterfly Efect de uma vírgula.

Pesquisadores: Lisiane Bizarro, Naira Hofmeister e Cláudia Laitano.

21 de maio, terça-feira (19h30min - 21h)

Céu Bar + Arte (Rua General Lima e Silva, 1487 Cidade Baixa)

Tema: Mulheres na Ciência. Uma ligação mais que covalente.

Pesquisadores: Márcia Barbosa, Carolina Brito e Juliana Estradioto.

Imperial (Rua Santana, 375 Santana)

Tema: CSI Porto Alegre. Desvendando crimes com genética forense.

Pesquisadores: Clarice Alho e Eduardo Ávila.

Divina Comédia (Rua da República, 649 Cidade Baixa)

Tema: Startups científicas. Microvespas, filme Alien, agricultura, moléculas do fundo do mar e suas soluções.

Pesquisadores: Mário Frota Jr e Camila Vargas.

22 de maio, quarta-feira (19h30min - 21h)

Céu Bar + Arte (Rua General Lima e Silva, 1487 Cidade Baixa)

Tema: O cérebro e seus mistérios. Neuromarcadores, Alzheimer e outras sinapses.

Pesquisadores: Angela Wyse e Eduardo Zimmer.

Imperial (Rua Santana, 375 Santana)

Tema: Big data e Vacinômica. Tamanho é documento: sejam dos dados da pesquisa ao da agulha da seringa.

Pesquisadores: Rodrigo Vecchia e Gustavo Fioravanti.

Divina Comédia (Rua da República, 649 Cidade Baixa)

Tema: Biologia sintética e a qualidade da água. Engenharia de bactérias para degradar glifosato e as dificuldades no avanço do tratamento de água.

Pesquisadores: Alexandre Arenzon, João Pedro Wagner e Deborah Schafhauser.