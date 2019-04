Começa a valer novo contrato para limpeza de bocas de lobo em Porto Alegre

11

2019-04-30 03:00:00

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) confirmou o início das atividades relacionadas ao novo contrato para manutenção de redes pluviais em Porto Alegre. Desde segunda-feira, a empresa MG Terceirizações e Serviços assumiu a limpeza de bocas de lobo e desobstrução de redes, que vinham sendo realizadas a partir de contratos emergenciais.

A previsão é de 26 equipes atuando no novo contrato, com uso de sete retroescavadeiras com extensores e dois hidrojatos. Também está prevista em edital a adoção de ponto biométrico e de localização das equipes via GPS, além do registro de fotos que comprovem a realização dos serviços. O pagamento da contratada será feito a partir da comprovação de atividades executadas, com metas para limpeza e desobstrução.