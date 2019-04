Prefeitura de Porto Alegre inaugura residencial inclusivo para jovens e adultos

11

2019-04-26

Inauguração da residência contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan JOEL VARGAS/PMPA/JC

Porto Alegre ganhou, na manhã desta sexta-feira (26), o primeiro residencial inclusivo para jovens maiores de 18 anos e adultos com deficiência. O serviço será executado por meio Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) com o Instituto Pobres Servos da Divina Providência - Abrigo João Paulo II.

Em nota, a prefeitura informa que o local tem como objetivo abrigar e proporcionar aos acolhidos a conquista progressiva da autonomia no desenvolvimento de atividades da vida diária, a participação social e comunitária e o fortalecimento dos vínculos familiares, com foco na reintegração e/ou convivência.

Antes do projeto, jovens acolhidos acolhidos em abrigos, maiores de 18 anos e sem auxílio familiar não contavam com um serviço de assistência específica para as próprias necessidades. Segundo a presidente da Fasc, Vera Ponzio, em nota divulgada pela prefeitura, a finalidade do local não é ser uma residência permanente aos acolhidos.

"Nosso objetivo não é que seja uma casa definitiva, mas que eles tenham condições de progredir e ter uma possibilidade de futuro com mais autonomia”, explica Vera.

Com capacidade para atender dez jovens e adultos com deficiência sem condições de promover o próprio sustento ou auxílio familiar, o residencial funcionará 24 horas por dia e contará com os serviços de assistentes sociais, coordenação técnica, educadores, psicólogos e terapeuta ocupacional.

A inauguração da residência contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan, a presidente da Fasc, Vera Ponzio e demais autoridades e membros da comunidade. Em nota divulgada pelo executivo municipal, Marchezan destacou a importância do projeto. “Prioridades não podem ser só discursos, precisam ser decisão e estratégia de gestão. Temos que construir um agora melhor e não apenas pensar em um futuro”, afirmou.