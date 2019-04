Governo gaúcho vai convocar 250 novos agentes penitenciários

11

681183

2019-04-25 15:54:00

O governo do Rio Grande do Sul anunciou o chamamento de 250 novos agentes penitenciários. Os profissionais concursados serão convocados para complementar o efetivo da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), e seus nomes serão divulgados, conforme nota do Executivo estadual, em publicação no Diário Oficial nos próximos dias.

Em nota, o governador Eduardo Leite informou que a "atitude demonstra claramente a nossa preocupação com o sistema prisional". Já o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, diz que o reforço no quadro da Susepe será fundamental para os planos do governo de abrir a penitenciária de Sapucaia do Sul e o presídio de Alegrete.

Dos 250 agentes penitenciários, 50 serão agentes penitenciários administrativos. A projeção do governo é de que o curso de formação - necessário para os novos servidores - tenha início em até 40 dias.