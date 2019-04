11

681051

2019-04-25 03:00:00

Chuva volta ao Rio Grande do Sul; Marinha alerta para ondas altas no Litoral

Os gaúchos que curtiram as aberturas de sol nos últimos dias podem se preparar para um céu bem mais carrancudo, pelo menos, até o final desta semana. A partir de hoje, a perspectiva é de que a chuva tome conta do território gaúcho, incluindo a Capital. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) enviou aviso especial ontem, alertando para condições favoráveis à ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento de até 90km/h e até mesmo granizo, em áreas isoladas do Rio Grande do Sul.

O Centro de Hidrografia da Marinha também emitiu comunicado, alertando para a ocorrência de ventos intensos nas proximidades do Litoral do Estado, o que pode acarretar ondas de até quatro metros. Entre hoje e amanhã, também pode ocorrer ressaca entre Chuí e Tramandaí. O pedido da Marinha é para que os navegantes estejam cientes dessas condições antes de se lançarem ao mar.

A situação será semelhante em Porto Alegre, com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva a partir de hoje. A expectativa é que os guarda-chuvas e galochas sejam necessários pelo menos até domingo, quando as nuvens ficam menos pesadas e o sol deve reaparecer. Para hoje, os termômetros devem ficar entre 21 e 26 graus na Capital, oscilando pouco nos dias seguintes. No Estado, o Inmet prevê mínimas de 14 graus, com máximas podendo se aproximar dos 30 graus. As noites devem ser amenas, e a expectativa é de queda suave na temperatura nos próximos dias em todo o território gaúcho.