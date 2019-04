Linha Turismo tem nova edição do Tour Cervejeiro neste sábado

11

681007

2019-04-24 16:22:27

Valor total do passeio - com ingresso e degustação - custará entre R$ 80,00 e R$ 120,00 ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC

O ônibus da Linha Turismo terá programação especial no próximo sábado (27). A partir das 14h ocorre a 13ª edição do Tour Cervejeiro, que irá passar por quatro microcervejarias: Portoalegrense, Babel, Al Capone e 4beer.

Durante o passeio, que parte do terminal do Linha Turismo (Tv. do Carmo, 84, no bairro Cidade Baixa), mestres cervejeiros de cada estabelecimento explicarão o processo da fabricação artesanal da bebida e seus diversos ingredientes.

A garantia do passeio é a compra do bilhete do Linha Turismo, que custa R$ 30,00. No embarque será obrigatória a aquisição da degustação, que pode custar entre R$ 50,00, para quatro copos de 300 ml, ou R$ 90,00 para oito degustações. Os valores podem ser pagos com dinheiro e cartão de débito ou crédito.

Os bilhetes para as degustação serão vendidos por funcionários das próprias cervejarias que estarão junto ao terminal na Tv. do Carmo, 84, na Cidade Baixa. Em caso de chuva, o número de participantes estará restrito à capacidade do piso inferior do ônibus.

A iniciativa é do Escritório de Turismo (ETUR) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

13° Tour Cervejeiro