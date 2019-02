Municipários de Porto Alegre entram em greve a partir de terça-feira

11

671688

2019-02-22 16:21:39

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) decidiu, em assembleia na manhã desta sexta-feira (22), por entrar em greve na próxima terça-feira (26). Na data, os vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre farão uma reunião conjunta das comissões permanentes da Casa para acelerar a tramitação do Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) nº 2/2019.

A proposta do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) pretende fazer alterações na carreira dos servidores públicos municipais, principalmente na questão das gratificações adicionais e na evolução do salário dos funcionários públicos do Município. Em nota oficial, a prefeitura "considera que não há justa causa para uma paralisação" e acredita ser "evidente, mais uma vez, se tratar de uma greve política".

A nota diz ainda que o Executivo "não quer prejudicar os servidores" e que o projeto "garante os direitos adquiridos e busca equilibrar as vantagens de acordo com a realidade atual". A paralisação se iniciará às 7h da próxima terça, com um ato em frente ao Hosital de Pronto Socorro (HPS), seguido de uma caminhada até a Câmara.