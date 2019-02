Duas empresas disponibilizam aluguel de patinetes elétricas e bikes em Porto Alegre

11

671451

2019-02-22 17:23:00

Flávia Pereira

Os porto-alegrenses ganharam mais uma opção de mobilidade, com duas empresas, as startups Grin e Yellow, operando seus serviços de aluguel de bicicletas e patinetes elétricas na Capital. A mexicana Grin já oferece o serviço de patinetes desde o último sábado (16), enquanto a brasileira Yellow, que opera desde quarta-feira (20), oferece, além dos patinetes elétricos, o aluguel de bicicletas.

Os equipamentos de ambas as empresas estão disponíveis para retirada na região central da Capital, nos bairros Bom Fim, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Rio Branco. Para utilizá-los, é preciso ser maior de 18 anos e criar uma conta nos aplicativo das marcas - Grin, no caso dos patinetes verdes, e Yellow para bikes e patinetes amarelas. Os apps estão disponíveis para os sistemas operacionais Android e IOS.

O aluguel das patinetes das duas empresas tem o mesmo custo: desbloqueio por R$ 3,00 e R$ 0,50 por minuto utilizado. A Grin tem apenas a opção de pagamento com cartão de crédito dentro do app. Usuários do Rappi, parceiro da Grin, podem desbloquear os patinetes verdes pelo aplicativo de delivery. Já quem optar por utilizar os patinetes da Yellow tem como opção o pagamento com cartão de crédito ou em dinheiro, nos pontos físicos parceiros. Quanto às bicicletas, oferecidas pela Yellow, o preço é R$ 2,00 a cada dois minutos. Ambas as empresas utilizam QR Codes para liberar as bikes aos usuários.

O serviço da Grin tem horário de funcionamento das 7h às 22h; após o uso, os equipamentos devem ser estacionados nas estações sinalizadas do aplicativo.

Quanto à Yellow, as bicicletas podem ser utilizadas 24 horas por dia, e as patinetes operam 7h às 21h. Após finalizar o percurso, os usuários das bikes e patinetes amarelas podem estacionar os equipamentos em qualquer ponto dentro dos bairros que fazem parte da área de atuação da empresa (Bom Fim, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Rio Branco) - desde que não prejudique o trânsito e a passagem de pedestres. Ao fim do dia, a empresa recolhe os equipamentos rastreados via GPS, para recarga, manutenção e limpeza, e os devolve ao ponto de origem.

Os estabelecimentos parceiros podem ser conferidos em uma lista disponibilizada pela prefeitura.

''Porto Alegre já estava no nosso radar. Esperamos que a cidade abrace o serviço'', afirmou o gerente de relações públicas da Yellow, Marcel Bely. Ele explica que a empresa tem boas expectativas quanto ao início da operação na cidade e espera ainda expandir para outros municípios gaúchos.

Atualmente, a Yellow opera em outras 12 cidades brasileiras e deve alcançar em breve as cidades de Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Montevidéu e Santiago. No Brasil, os serviços ofertados pela Grin estão disponíveis apenas nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. Fora do país, as patinetes da Grin estão nas cidades de Bogotá, Cidade do México e Santiago.

As empresas, que anunciaram a fusão em janeiro deste ano, formam juntas a Grow Mobility Inc, holding de soluções de micromobilidade e serviços online e offline. Ainda assim, gerenciam operações separadas em Porto Alegre. Segundo nota, elas contam com uma frota com mais de 135 mil patinetes e bikes.

Em nota, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), informou que os patinetes devem seguir as mesmas regras das bicicletas e respeitar Código de Trânsito Brasileiro e os pedestres. O uso de capacete também é recomendado. Em ciclovias e ciclofaixas a velocidade limite é de 20 km/h, se necessário a calçada pode ser utilizada, desde que não ultrapasse a velocidade de 6 km/h.