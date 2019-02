Conselho analisa proposta de aumento na passagem de ônibus em Porto Alegre

11

O Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) convocou, para as 10h desta quinta-feira (20), no Auditório da EPTC, uma reunião para decidir sobre a proposta da Prefeitura de Porto Alegre. A proposta prevê que a passagem vai subir de R$ 4,30 para R$ 4,70. O valor significa alta de 9,3% na tarifa.

A proposta inicial de mudança no preço do passe foi do Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) foi de R$ 4,78. No entanto, a EPTC alegou que a queda no número dos passageiros deixaria o valor em R$ 4,75. Com a isenção para pessoas mais velhas e os descontos da Lei 12.503/19, o valor ficou em R$ 4,70.

Segundo a prefeitura, o valor poderia chegar a R$ 5,15, seguindo as regras tarifárias, caso não tivessem sido aprovadas medidas pelos vereadores que restringiram gratuidades. Na diferença entre R$ 4,30 e R$ 5,15, R$ 0,46 seria impacto da queda de 5,6% no número de usuários transportados em 2018.