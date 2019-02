Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 32 milhões

11

671156

2019-02-20 09:52:26

A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (20), um prêmio estimado em R$ 32 milhões. O sorteio do concurso 2.126 da modalidade será realizado no Caminhão da Sorte (avenida Frederico Ozanam, 6000), na cidade de Jundiaí, em São Paulo.

Segundo a Caixa, Aplicado em poupança, o prêmio pode render mais de R$ 119 mil por mês. O valor é suficiente para comprar 15 apartamentos de luxo, mobiliados e com um carro na garagem, nas melhores localizações do país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.