Professores do IPA suspendem atividades por tempo indeterminado

Professores do IPA fazem assembleia nesta segunda e aprovam paralisação SINPRO/DIVULGAÇÃO/JC

Os professores do Centro Universitário Metodista (IPA) tomaram a iniciativa de não retomar as atividades letivas deste primeiro semestre de 2019 por tempo indeterminado. A decisão foi efetivada em reunião na tarde desta segunda-feira (18), na sede do Sindicato dos Professores (Sinpro/RS), em Porto Alegre. Os motivos são desde os atrasos para os pagamentos dos salários e o não recebimento da remuneração sobre o período de férias de janeiro.

“Não sabemos sequer os motivos que têm levado o Centro Universitário aos atrasos frequentes de salários. Informamos ainda o bispo da Igreja Metodista sobre a decisão dos professores e os motivos que os levaram a esta inciativa”, expõe Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS.

Na quarta-feira (20), os docentes da instituição se reunirão novamente para avaliar os resultados da paralisação.