Incêndio atinge Hospital Fêmina em Porto Alegre

2019-02-16 19:34:04

Na tarde deste sábado (16), um incêndio atingiu o Hospital Fêmina, em Porto Alegre. As chamas iniciaram por volta das 16h30, no sexto andar do prédio, na área de internações. Os bombeiros controlaram o caso brevemente, 15 minutos depois. Os gestores do local não souberam precisar como o acidente ocorreu.

Conforme o gerente da unidade de internação, Eduardo Trindade, ao menos parte dos pacientes, entre eles bebês recém-nascidos, será transferida para outros hospitais da Capital. 33 pacientes se encontravam no sexto andar, nenhuma pessoa ficou ferida.