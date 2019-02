Porto Alegre começa a testar aluguel de patinetes elétricos neste sábado

11

670593

2019-02-15 18:23:00

Porto Alegre recebe, a partir deste sábado (16), o serviço privado de compartilhamento de patinetes elétricos. Ainda em fase de teste por 90 dias, o projeto piloto será coordenado pela empresa Grin, startup de micromobilidade urbana. O custo será de R$ 3,00 para o desbloqueio e primeiro minuto e R$ 0,50 centavos por minuto rodado. Para experimentar a plataforma, a primeira corrida de até 10 minutos será gratuita. O horário de funcionamento é das 7h às 22h.

A retirada ou entrega dos equipamentos poderá ser feita em locais conveniados com o comércio local, nos bairros Moinhos de Vento, Rio Branco, Cidade Baixa e Bom Fim. Veja aqui a lista, disponibilizada pela prefeitura, com os locais de retirada e entrega dos aparelhos

Para utilizar os patinetes é necessário ser maior de 18 anos. O cadastro, pagamento e liberação dos aparelhos serão realizados por meio do aplicativo da Grin, disponível nas plataformas App Store e Google Play. A locação também pode ser realizada por meio do aplicativo de entregas Rappi.

Os patinetes seguem as mesmas regras atuais para as bicicletas: podem transitar em ciclovias e ciclofaixas (até o limite de 20 km/h) e, se necessário, nas calçadas (neste caso, o limite é de 6 km/h), respeitando sempre a prioridade total aos pedestres e observando o que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O usuários da plataforma também contam com cobertura do seguro de acidentes pessoais da seguradora HDI para eventuais acidentes durante o passeio.

Em nota, o diretor de Operações da EPTC, Fábio Berwanger Juliano, informa que a proposta deste tipo de transporte é uma tendência mundial para a microacessibilidade das cidades.

A empresa irá monitorar os patinetes em tempo real e conta com uma equipe local para realizar o processo de coleta, recarga e recolocação diária nas estações.