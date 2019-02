Grendene doa R$ 40 milhões para nova emergência em Porto Alegre

11

670206

2019-02-13 21:05:00

O casal bilionário Nora Teixeira e Alexandre Grendene, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil com negócios na indústria calçadista, oficializou a doação de R$ 40 milhões para que o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre construa uma nova emergência do SUS. A unidade fará parte do novo hospital do complexo, localizado no Centro Histórico. Para retribuir o gesto dos doadores, a Santa Casa anunciou que o empreendimento de saúde se chamará Hospital Nora Teixeira.

Com o aporte, a emergência passará dos atuais 600 metros quadrados para 2,325 mil metros quadrados. "Este ato de doação contribui com o acesso à saúde da população que mais necessita", afirmou Nora, ao lado do marido, ao oficializar a doação ao provedor da Santa Casa, Alfredo Englert, na tarde desta quarta-feira (13).

O hospital terá 13 andares e prevê investimento total de R$ 177 milhões, com previsão de ficar pronto em março de 2022. A pedra fundamental do projeto será lançado nas próximas semanas, quando já começam as obras.

A Santa Casa terá oito unidades na área do Centro, depois que o Nora Teixeira ficar pronto.Englert lembrou que o complexo dependeu muito de voluntários para sobreviver e creditou aos filantropos a capacidade da instituição manter 60% dos atendimentos pelo SUS. Em 2018, o complexo registrou déficit de R$ 165 milhões com o Sistema Único de Saúde.

A nova emergência será exclusiva para adultos e prevê aumento de leitos fixos de observação de 13 para 28, criação de dois postos de enfermagem na observação, ampliação de posições de medicação, salas de acolhimento e consultórios e centro de diagnóstico por imagem para a emergência.

Primeira doação beneficiou pets carentes

Hospital na Lomba do Pinheiro ganhou o nome de Victória Grendene, filha do empresário. Foto: Claiton Dornelles/JC

É a segunda vez que os Grendene contribuem para erguer uma estrutura de atendimento em saúde na Capital. Em 2016, foi inaugurada a Unidade de Saúde Victória , na zona leste, que levou o nome da filha do empresário Alexandre Grendene e teve aporte de R$ 7 milhões.

A unidade, que tem porte de hospital, tem blocos cirúrgicos, consultórios, UTI, setores de quimioterapia, fisioterapia, banco de sangue, farmácia, ambulatório, sala de recuperação para 150 cães e gatos e espaço de triagem para outros 120 pets.