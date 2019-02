Polícia Civil interdita alojamento da base do Botafogo em Niterói

11

2019-02-13 16:45:13

Agência Brasil

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói interditou nesta quarta-feira (13) o alojamento utilizado por jogadores da categoria de base do clube de futebol Botafogo, no Estádio Caio Martins. Foram encontradas rachaduras e fiação elétrica inadequada.

"De acordo com a DPCA Niterói, foi aberta investigação para apurar denúncias sobre as condições físicas do alojamento do estádio Caio Martins, em Niterói. Equipes da unidade realizaram diligências no local e constataram rachaduras na parede e fiação elétrica inadequada. A unidade interditou o alojamento para realização de perícia de engenharia. Responsáveis pelo clube serão ouvidos. Diligências estão em andamento", informou em nota a Polícia Civil.

O Botafogo se pronunciou, também em nota, alegando que prioriza a formação dos atletas junto à família e que os alojamentos são utilizados apenas em casos especiais, quando o jogador é de fora do Rio de Janeiro ou se encontra em vulnerabilidade social. Segundo o clube, os atletas da base que estavam alojados no Caio Martins estão sendo transferidos para o centro de treinamento profissional de General Severiano, em Botafogo, zona sul do Rio, onde também fica a sede do clube.

"As acomodações de alojamento somente são utilizadas em casos especiais de atletas de fora do estado ou em vulnerabilidade social. Para atender essas eventualidades, hoje o clube possui um alojamento de pequeno porte com capacidade para até 16 atletas em General Severiano, além de instalações em Caio Martins utilizadas pontualmente pelas categorias menores, nos quais os jovens permanecem sob a supervisão de inspetores e são acompanhados de perto por uma assistente social", sustentou o clube.

O Botafogo afirmou, ainda, que a sede de General Severiano apresenta toda a estrutura e documentação necessária para o seu funcionamento como alojamento principal do clube.

"Para o alojamento do Estádio de Caio Martins, o Botafogo está envidando todos os esforços para atualizar a documentação. Por essa razão, os poucos jovens lá alojados foram transferidos para General Severiano até a normalização. Com a aquisição do terreno para o novo centro de treinamento, que se encontra em fase inicial de obras, o Botafogo avançará na questão estrutural, mas seguirá a metodologia já implementada para as suas categorias de base."

O clube prepara um novo centro de treinamento, em Vargem Pequena, na zona oeste da cidade. O terreno de 200 mil metros quadrados tem sete campos de futebol, um hotel com 40 quartos (com capacidade para 180 pessoas), auditório, vestiários e restaurantes. As obras estão em fase inicial.

Na última sexta-feira (8), um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, deixou dez mortos e três feridos. Todas as vítimas eram atletas da base do time - tinham entre 14 e 16 anos. O caso está sendo investigado pela 42ª Delegacia de Polícia, de Recreio dos Bandeirantes.