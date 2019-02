Secretaria da Fazenda diz que Flamengo pagou 10 de 31 multas por irregularidades em CT

11

A Secretaria Municipal de Fazenda do Rio informou neste sábado que o Flamengo pagou 10 das 31 multas aplicadas pelo órgão por irregularidades no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, onde aconteceu o incêndio que matou dez adolescentes na sexta-feira.

Em nota, a secretaria explicou que, por questões de sigilo fiscal, não pode divulgar os valores das multas. A primeira foi aplicada em 20 de outubro de 2017 e a última aconteceu em 14 de dezembro do ano passado.

"A Secretaria Municipal de Fazenda atuou de forma diligente e tentou fechar o CT ao longo de 14 meses, mas as determinações dos fiscais da Fazenda foram ignoradas", diz a nota.

Nas primeiras horas da última sexta-feira, um incêndio tomou conta do alojamento das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu. Dez jogadores entre 14 e 17 anos morreram e outras três pessoas ficaram feridas. O presidente Rodolfo Landim classificou o ocorrido como a maior tragédia da história do clube.