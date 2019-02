11

2019-02-09 14:44:02

Sobe para sete o número de mortos em consequência do temporal no Rio

MAURO PIMENTEL/AFP/JC

Agência Brasil

Morreu, na noite dessa sexta-feira (8), no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Áureo Ribeiro da Paz, 64 anos, vítima de um deslizamento de terra sobre a casa da família, em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio, em consequência do temporal da última quarta-feira (6) no Rio de Janeiro.Com a morte de Áureo,subiu para sete o número de óbitos em consequência do temporal.

A mulher e um dos filhos de Áureo morreram soterrados na casa da família. Isabel Martins da Paz, e o filho Mauro Martins da Paz foram enterrados na quinta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, zona oeste do Rio.

O outro filho do casal, Arthur Martins da Paz, permanece internado no mesmo hospital onde estava o pai. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde dele é considerado estável.

Na Restinga da Marambaia, que fica perto de Barra de Guaratiba, a ventania no dia da chuva chegou a atingir 116 quilômetros por hora (km/h). De acordo com meteorologistas, a partir de 118 km/h já é possível considerar que se trata de um tornado.