Taxistas terão novas regras para vestimentas em Porto Alegre

2019-02-08

Em razão das altas temperaturas do verão gaúcho, os taxistas de Porto Alegre poderão usar bermudas durante o trabalho até 31 de março. A autorização foi dada pela prefeitura da Capital e será publicada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), até a próxima segunda-feira (11). A resolução com as novas normas atende a uma reivindicação da categoria.

Segundo a decisão, a bermuda poderá ser de jeans, sarja ou social em qualquer cor, única (lisa) e com comprimento sobre o joelho ou abaixo deste.

Também entrará em vigor um novo padrão de vestimenta específico para as mulheres - que historicamente reclamavam da obrigação do uso de roupas consideradas, por elas, masculinizadas.

Após reunião entre EPTC e representantes de 150 condutoras, ficou definido que as taxistas mulheres poderão usar blusa com colarinho em qualquer cor, única (lisa); camisa com colarinho em qualquer cor, única (lisa); saia de comprimento abaixo do joelho em qualquer cor, única (lisa); calça feminina do tipo “pescador”, em qualquer cor, única (lisa); colete, em qualquer cor, única (lisa); sapatilhas e sandálias presas ao pé, exceto do tipo chinelo. A nova vestimenta para as mulheres vale para o ano todo.

Para a EPTC, a resolução "garantirá um maior conforto na prestação do serviço. Sobre as mulheres, a resolução proporcionará, pela primeira vez, um padrão de vestimenta bem mais apropriado ao gosto das condutoras".