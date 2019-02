Brumadinho marca reinício das aulas para a próxima semana

11

2019-02-08 15:46:51

Agência Brasil

O início do ano letivo nas escolas municipais e estaduais localizadas em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi marcado para a próxima segunda-feira (11). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) na página de prefeitura.

Inicialmente previsto para começar no dia 4 deste mês fevereiro, o ano letivo foi adiado devido às dificuldades enfrentadas pelo município, há cerca de duas semanas, após o rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego Feijão, da mineradora Vale. O adiamento do início das aulas trouxe impactos para cerca de 6 mil alunos.

Uma das dificuldades apontadas pela prefeitura para justificar o adiamento do início do ano letivo foi o bloqueio do acesso a algumas escolas pela lama que vazou. A existência de professores e alunos que perderam parentes e pessoas próximas na tragédia de 25 de janeiro também pesou na decisão. De acordo com o último boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, já foram encontrados 157 corpos.