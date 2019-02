11

2019-02-07 22:44:18

Defesa Civil encerra ação humanitária no Rio Grande do Sul

Doações começaram após vendavais atingirem o Estado no início do ano Defesa Civil-RS/Divulgação/JC

A Defesa Civil do Estado informou o encerramento, a partir desta quinta-feira (7), da ajuda humanitária relativa aos eventos climáticos que atingiram a Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul durante o mês de Janeiro de 2019.

Foram mais de 18 toneladas de alimentos e mais de 30 mil itens de primeira necessidade, como roupas, materiais de higiene e limpeza, eletrodomésticos e móveis, encaminhados pelo órgão às cidades atingidas. Durante o período, 27 municípios foram afetados pelas chuvas , com 22 decretando situação de emergência.

Os municípios em Situação de Emergência agora aguardam recursos materiais e financeiros, da administração pública para reconstruir os locais destruídos, conforme planos de ações acordados entre Municípios, Estado e União.

Em nota, a Defesa Civil do Estado agradeceu "o inestimável suporte da comunidade Gaúcha pelas doações recebidas, especialmente na fase aguda de resposta à emergência, bem como aos órgãos de comunicação e à imprensa pela velocidade e presteza com que se associaram à ideia de ampliar a informação sobre as necessidades de doações".