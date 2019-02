Damares Alves visita Brumadinho e mantém encontro com autoridades

Vale sabia de problemas com sensores de barragem dois dias antes de rompimento

A Polícia Federal identificou em e-mails trocados por funcionários da Vale e da consultoria alemã Tüv Süd que a empresa de mineração já sabia de problemas com sensores da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG) dois dias antes do rompimento que matou 150 pessoas e deixou 182 desaparecidos