Na primeira reunião, governo e Cpers não recuam em posições

11

669070

2019-02-06 21:47:00

Igor Natusch

Logo no começo da primeira reunião entre o novo governo do Estado e a direção do Cpers, ocorrida ontem na sede do sindicato dos professores, o governador Eduardo Leite resolveu fazer uma brincadeira para quebrar o gelo. "Já fico com vontade de tocar essa sineta", gracejou, pegando o instrumento que estava na mesa e que está no imaginário gaúcho como um símbolo de protestos do magistério. Mesmo rindo da piada, a presidente do Cpers, Helenir Schürer, não desperdiçou a deixa. "O senhor provavelmente vai ouvir essa sineta tocar bastante, não se apresse", ironizou.

Nas entrelinhas, o incidente descontraído não deixa de dar o tom do que foi o encontro inicial entre professores e governo gaúcho. Em todas as falas, havia um claro esforço em manter portas abertas e evitar palavras duras. Ainda assim, nenhum dos lados recuou em posições já estabelecidas. Dessa forma, pautas como mudanças no plano de carreira, piso salarial do magistério e uma possível redução nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) devem causar algumas subidas de tom nos próximos meses.

Após a reunião, que durou cerca de uma hora e meia, o governador frisou que os encontros com sindicatos visam inaugurar "uma agenda do diálogo" que facilite soluções negociadas para os problemas do Estado. "Não é a agenda mais fácil, mas é a única possível. Conversar sobre o que a gente concorda é muito fácil, é preciso tocar nos pontos de divergência", pontuou.

Ainda assim, Leite deixou claro que o governo vai insistir em determinadas questões, como as mudanças na estrutura das carreiras de vários setores do serviço público - entre eles, os professores. De acordo com o governo, a grave situação fiscal do Estado é conhecida por todos, e situações como o piso do magistério criam "enormes dificuldades" para as contas públicas.

"Temos planos de carreira que são anteriores à Constituição de 1988, que foram desenvolvidos em outro contexto político e econômico, e anteriores à própria legislação do piso (federal do magistério, de 2013). Quando essa lei estabeleceu uma base maior, aquelas vantagens passaram a ser inviáveis. Isso vai demandar muito diálogo", admitiu. "Queremos pagar os servidores em dia, com um salário que dê atratividade às carreiras e, ao mesmo tempo, seja possível ao governo suportar."

Mais tarde, Leite cumpriu agenda também na Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado (Fessergs), que entregou ao governador uma pauta de reivindicações. Entre as solicitações, consta o pagamento em dia de salários, a recomposição de perdas acumuladas, a revisão de extinção das fundações e a não privatização de empresas estatais.