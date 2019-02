11

2019-02-05 09:29:00

Com tempo firme, trabalho de buscas por vítimas em Brumadinho é retomado

Apesar da melhoria no clima, ainda há previsão de chuvas durante a tarde MAURO PIMENTEL/AFP/JC

O trabalho de buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, foi retomado na manhã desta terça-feira (5) pelas equipes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tempo na região está firme e helicópteros poderão ser utilizados. Apesar da melhoria no clima, ainda há previsão de chuvas durante a tarde.

Equipes de bombeiros militares e alguns voluntários estão sendo encaminhadas ao local para a realização de buscas a pé, com barcos, helicópteros, cães, escavadeiras, máquinas anfíbias e drones.

À pedido de uma família, por volta das 11h30 a movimentação de helicópteros será interrompida próxima a um cemitério onde haverá um sepultamento. O último balanço dos bombeiros, divulgado na segunda-feira, dia 5, apontava 134 mortos, dos quais 120 foram identificados, e 199 desaparecidos.