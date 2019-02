Procissão de Navegantes reúne milhares de fiéis em cortejo pelas ruas de Porto Alegre

11

668410

2019-02-02 14:43:00

A manhã deste sábado (2) foi marcada pela 144ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. O evento começou cedo, ainda perto das 7h30min, com uma missa realizada na igreja do Rosário, na região do Centro Histórico.

Após, o cortejo com a imagem da padroeira saiu em procissão percorrendo as ruas Vigário José Inácio, avenida Mauá, avenida Castello Branco e avenida Sertório, até a praça em frente à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na zona Norte da Capital, onde acompanharam uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano, Dom Jaime Sprengler.

Milhares de pessoas participaram, e a prefeitura estimava um público de cerca de 100 mil pessoas.