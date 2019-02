Um patrimônio do futuro a ser construído desde já

11

2019-02-03 21:52:00

Igor Natusch

Quando se fala em imóveis de interesse histórico, é imediato pensar em casarões de séculos passados, edifícios que remetem ao passado de Porto Alegre e que, em muitos casos, exigem restauração urgente para não desabar. No entanto, uma história arquitetônica mais recente também é história, e boa parte das estruturas protegidas pelo inventário da Capital são de tempos bem menos longínquos. Preservá-las, segundo nomes significativos da arquitetura gaúcha, vai além da simples funcionalidade presente: é uma forma de contar sobre a Porto Alegre de agora para os porto-alegrenses que virão.

As ruas e avenidas da Capital contam com várias importantes obras de arquitetura moderna, algumas entre as mais destacadas do País. Entre elas está o Palácio da Justiça, projetado pelos arquitetos Luís Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, e que, desde 1968, destaca-se na paisagem em torno da Praça da Matriz, no coração da cidade. Outros exemplos são as obras do uruguaio Román Fresnedo Siri, como o Edifício Esplanada, na Independência, e os pavilhões do Hipódromo do Cristal, considerados por especialistas de todo o mundo como uma obra-prima da arquitetura moderna sul-americana.

Boa parte das edificações destaques modernas de Porto Alegre responderam a necessidades específicas de terreno ou localização. Projetado pelo argentino Armando d'Ans e erguido em um terreno triangular, o Edifício Annes Dias, no Centro, foi concluído em 1955 e é considerado pioneiro pelo modo como aproveitou o pedaço de terra no qual foi erguido. No mesmo ano, o Edifício Armênia, na Mostardeiro, foi um dos primeiros a adotar caráter estritamente residencial, buscando soluções internas e de fachada para a desfavorável incidência de sol na região.

Um legado histórico, cultural e arquitetônico que não está sendo conservado como deveria, opina Maturino Luz, professor da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). "Se a gente olhar para o Palácio da Justiça, para o (prédio da Fundação) Iberê Camargo, para a Ceasa... Que tratamento estamos dando a prédios daquele período?", indaga.

Como exemplo mais recente, ele cita o prédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, na Borges de Medeiros, erguido nos anos 1970 e considerado uma das principais obras daquela década. "Ele tinha que ser preservado, é representativo da arquitetura do século XX, uma das contribuições gaúchas para a nossa arquitetura moderna. E está lá, se deteriorando, ficando em péssimo estado de conservação. Tudo porque se pensa mais em demolir (prédios históricos) do que em preservar", lamenta.

Além do pouco cuidado na preservação da arquitetura moderna, há a questão de comportamento do mercado, diz o presidente do departamento gaúcho do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), Rafael Pavan dos Passos. "Estamos perdendo importantes exemplares da arquitetura residencial modernista dos anos 1950 a 1980. As construtoras compram pequenos terrenos residenciais, derrubam as casas e erguem novos empreendimentos no lugar. (Para derrubar) um prédio grande, essa conta não fecha, pelos custos envolvidos. Em casas menores, fecha", explica.