Trecho de ciclovia da Avenida Ipiranga é liberado pela EPTC

O trecho de 650 metros de ciclovia da Avenida Ipiranga, entre a rua João Guimarães, no bairro Santa Cecília, e a avenida Cel. Lucas de Oliveira, no bairro Petrópolis, está liberado para uso, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC). Apesar de a obra ainda não estar totalmente concluída, o órgão informa que isso "não inviabiliza o uso da ciclovia".

A conclusão do trecho ainda depende da instalação de guarda-corpos em alguns locais, mas a EPTC informa que as proteções laterais em locais essenciais já foram feitas. Ainda é necessário instalar taludes para fixar os guarda-corpos restantes, mas para isso é preciso que o clima permaneça sem chuva por alguns dias.

A obra, iniciada em julho de 2018, tinha previsão de entrega para o último dezembro. No período, o clima instável já havia causado atraso nos ajustes e reparos dos taludes. A pavimentação e a sinalização do trecho já estava concluída. Mesmo sem a entrega, em janeiro, o flagrou ciclistas utilizando o trecho , que possuía cavaletes. Na ocasião, a EPTC recomendava que os ciclistas não trafegassem no local.