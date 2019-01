Facebook e Twitter cancelam contas falsas de Irã e Venezuela por dados falsos

11

2019-01-31 21:21:51

O Facebook e o Twitter afirmaram nesta quinta-feira que cancelaram centenas de contas falsas de Irã e Venezuela que disseminavam informações falsas nas mídias sociais.

Segundo o Facebook, as 783 contas falsas originadas no Irã se concentravam principalmente em chegar a usuários no Oriente Médio, Europa e Ásia, afirmou Nathaniel Gleicher, diretor de política de segurança cibernética da rede social. Cerca de 2 milhões de contas do Facebook seguiam pelo menos uma das páginas retiradas, disse ele durante teleconferência com jornalistas. Os perfis eram feitos para parecer como vozes locais, mas eram na verdade em grande medida abastecidos com material retirado da imprensa estatal, explicou.

O Twitter, por sua vez, afirmou que retirou do ar 764 contas ligadas à Venezuela, que enviaram quase 1 milhão de mensagens antes da recente eleição nos EUA.