Cercamento móvel amplia fiscalização no Litoral

11

668177

2019-02-04 22:00:51

Igor Natusch

O primeiro mês de testes para um sistema de cercamento eletrônico móvel nas estradas gaúchas aponta um grande potencial de fiscalização da ferramenta, segundo o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella. No decorrer de janeiro, a unidade móvel, acoplada a uma viatura do Comando Rodoviário da Brigada Militar, teria sido determinante na fiscalização de 83 veículos no Litoral Norte, dez deles sendo autuados por licenciamento vencido. "Se fizermos uma média a partir dos índices (obtidos até o momento), chega a ser assustador", afirma o secretário.

Os testes do equipamento estão sendo coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), e se concentram no caminho para as praias do Estado, em rotas de grande movimento durante os meses de calor. Instalada junto ao giro-flex do veículo fiscalizador, a câmera é capaz de fazer a leitura de placas em um ângulo de 360 graus. A seguir, os caracteres são checados junto ao banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS). Caso o veículo identificado esteja irregular, uma viatura que esteja nas proximidades é comunicada e procede a abordagem de forma imediata, garante o Daer.

Uma das principais vantagens do projeto, defende o secretário, é dar mobilidade ao processo de fiscalização. "Com o passar do tempo, o motorista já sabe onde estão os aparelhos fixos; os móveis, não. Nós anunciamos que a viatura está no Litoral Norte, por exemplo, mas o infrator não tem como saber onde está sendo feita a fiscalização." Essa incerteza, de acordo com Costella, tem efeito sobre a segurança da coletividade, ajudando a coibir ações criminosas.

O período de testes da ferramenta irá até abril. Após esse prazo, a ideia é fazer um diagnóstico a partir dos dados e resultados obtidos, com vistas a um eventual investimento mais amplo no projeto. Costella, contudo, não hesita em declarar que vê o cercamento móvel como "essencial" desde já. "O ideal, me parece, seria fazer uso dessa tecnologia de forma rotineira, no dia a dia. Mas, ao menos em feriadões e datas festivas, o benefício que podemos ter é muito grande", defende.

No momento, o Estado conta com cinco aparelhos identificadores fixos em funcionamento. Dois deles estão instalados na Estrada do Mar, além de unidades na ERS-030, em Osório, na RSC-287 e na ERS-040, em Capivari do Sul. Esses aparelhos, no verão de 2018, fiscalizaram mais de 500 veículos, constatando várias irregularidades, incluindo placas clonadas e automóveis furtados. Os resultados, de acordo com Costella, devem motivar a licitação de mais 25 dispositivos fixos, como forma de promover um cercamento mais extenso.