Veja horários especiais de comércio e serviços no Feriado de Navegantes em Porto Alegre

Este sábado (2) será marcado pelo feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes, celebrado em Porto Alegre e diversas outras cidades do Rio Grande do Sul. Na data, ocorre a 144ª edição da procissão em homenagem à santa na Capital, que deve sair entre 7h e 8h da Igreja do Rosário (R. Vig. José Inácio, 402), no Centro Histórico da Capital. A organização prevê público de 100 mil pessoas.

Será celebrada com uma missa, a partir das 7h, no Santuário do Rosário. Depois, a imagem percorrerá a rua Vigário José Inácio, as avenidas Mauá, Castelo Branco e Sertório, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, zona Norte. Na chegada ao Largo de Navegantes, haverá uma missa campal, presidida por dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano da Capital.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, após a procissão, a avenida Sertório, entre a avenida Presidente Roosevelt e a rua Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada em função da festa nas imediações da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores acessarem a Capital, em direção ao Centro Histórico, será via BR-116, avenida Farrapos e Alberto Bins.

Além da festividade, o dia também será de horários especiais de funcionamento dos principais serviços, shopping centers e supermercados da Capital gaúcha. O comércio da Capital, conforme o Sindilojas Porto Alegre, pode atender com a utilização de empregados - desde que a loja tenha solicitado a declaração de opção pelo trabalho em feriados e que possua a certidão de regularidade sindical.

As lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, enquanto as praças de alimentação devem abrir entre 10h e 22h. Os supermercados irão abrir, ficando a cargo de cada rede fazer horários especiais.

As agências bancárias não têm atendimento aos sábados, retomando suas atividades no horário normal na segunda-feira (4).

Na prefeitura de Porto Alegre, os órgãos que desempenham os serviços essenciais de atendimento à população irão atuar em regime de plantão.

A frota de ônibus da Capital circula com passe livre. A Trensurb informa que os intervalos entre trens no sábado seguirão tabela normal, com dois trens reserva, em caso de necessidade operacional. Os intervalos entre viagens serão de 10 minutos entre o final da manhã e o início da tarde; ao longo da maior parte do dia, serão de 15 minutos. As bilheterias das Estações Farrapos e São Pedro deverão funcionar com um número maior para o atendimento da demanda, especialmente após o término da missa da manhã.

Para garantir a segurança no trânsito, tem início à zero hora desta sexta-feira (1º) a operação Viagem Segura de Navegantes, que se estende por três dias, até a meia-noite de domingo (3), com especial atenção para o Litoral, onde estará acontecendo também um festival de música na praia de Atlântida. Além da fiscalização nas rodovias, a Balada Segura estará trabalhando no Litoral para prevenir acidentes provocados pelo consumo de álcool. A saída para o feriadão, na noite de sexta (1º) também será monitorada em Porto Alegre, quando Brigada Militar, Detran, EPTC e Polícia Civil promovem a já tradicional megablitz.