2019-01-31 18:05:00

EPTC realiza ação educativa sobre cuidados com idosos no trânsito

Flávia Pereira

O trânsito de Porto Alegre fez 74 vítimas fatais em 2018, sendo 28 casos de pedestres mortos por atropelamento; destes, 17 eram idosos, o que equivale a 60%, segundo levantamento da Coordenação de Informações de Trânsito (CIT) da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC).

Buscando conscientizar a população sobre os cuidados no trânsito para pessoas de mais idade, agentes da EPTC realizaram, na manhã desta quinta-feira (31), uma ação preventiva e educativa de segurança aos pedestres.

Os agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM) abordaram condutores e distribuíram material educativo em frente ao Hospital Pronto Socorro (HPS), na avenida Osvaldo Aranha, orientando motoristas e pedestres.

O agente da EPTC Virlei Pedroso dos Reis foi um dos que participou da ação. Às pessoas de mais idade, Reis recomenda que tenham paciência na hora de atravessar, que aguardem o sinal, certifiquem-se de que os veículos estejam parados e fiquem atentos a motocicletas. No transporte coletivo, o agente alerta que o embarque e desembarque dessa população é mais lento e alerta para que seja feito com segurança e calma para evitar quedas.

Aos motoristas, Virlei alerta que todo o cuidado é pouco. "O motorista deve ter cuidado com todos os usuários da via, pedestres são a parte mais frágil", afirmou o agente da EPTC.

Segundo os agentes da EPTC, a ação desta manhã contabilizou 50 condutores abordados, além de inúmeros pedestres. Outra ação preventiva e de orientação já havia ocorrido na última terça-feira (29), no mesmo local. Na ocasião, os agentes convidaram pedestres a atravessar a rua utilizando caneleiras, coletes e óculos com lentes arranhadas, para simular as dificuldades que pessoas de mais idade enfrentam na locomoção do dia a dia.