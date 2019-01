Obra da trincheira da Ceará será intensificada

11

667848

2019-01-30 22:18:00

Isabella Sander

Faltando muito pouco para ser concluída, a construção da passagem inferior da avenida Ceará sob a avenida Farrapos (trincheira) será intensificada em fevereiro. A agilização é possível em virtude da publicação, na terça-feira, de um aditivo do contrato junto ao consórcio Farrapos, licitado para a obra, no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). O aditivo aumentou em cerca de R$ 2 milhões o valor repassado para as empresas e prorrogou o prazo de término da execução para setembro deste ano.

A construção da trincheira foi iniciada em dezembro de 2012 e, a princípio, fazia parte do conjunto de obras previstas para a Copa do Mundo de 2014. Após um período de paralisação, sua execução foi retomada em março de 2018. Até o momento, 94% dos trabalhos já foram finalizados. Ainda falta terminar a entrada Norte da via, no sentido BR-116-Farrapos, a pintura das paredes, a elevação do greide, a pavimentação do concreto e o sistema de bombeamento.

O orçamento inicial era de R$ 29,5 milhões e, hoje, chega a R$ 39,3 milhões. O novo aditivo acrescentou em torno de

R$ 4 milhões e suprimiu outros R$ 1,8 milhão da verba prevista. Os recursos são referentes, em grande parte, a obras já realizadas. Atualmente, estão sendo executados os acabamentos da casa de bombas e a recuperação das paredes da trincheira. Para prosseguir com as demais etapas previstas, era necessária a formalização do aditamento.

O prazo final foi prorrogado por oito meses, a contar de 4 de janeiro, passando a data final para 4 de setembro de 2019. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Smim) informou que a expectativa é de que a obra seja entregue antes disso.