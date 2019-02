Beneficência tem 90% de sua emergência vazia

11

667443

2019-02-04 21:50:00

Isabella Sander

Reaberto no final de agosto, o Hospital Beneficência Portuguesa vive uma realidade diferente dos outros hospitais de Porto Alegre. Com capacidade para atender de 150 a 200 pacientes por dia na ala de emergência, o estabelecimento registra uma média de 20 atendimentos diários, deixando em torno de 90% do espaço vazio. "Circulamos por Porto Alegre e vemos prontos-socorros cheios, como a Santa Casa, o Moinhos de Vento e o Mãe de Deus, e estamos com a equipe pronta para receber a comunidade", convida o diretor-executivo do Beneficência, Ricardo Pigatto. A instituição conta, hoje, com 118 funcionários. Quando funcionar a pleno, empregará de 300 a 350 pessoas.

Por enquanto, a instituição atende exclusivamente pacientes privados e com plano de saúde, exceto os atendidos pela Unimed, que ainda não se credenciou junto à instituição. A Associação Beneficente São Miguel (ABSM), mantenedora que reabriu o estabelecimento, agendará reuniões em fevereiro tanto com o novo secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, quanto com a nova secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, a fim de averiguar se as gestões têm interesse em contratualizar serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) junto à instituição.

Boa parte dos serviços do hospital opera - internações, procedimentos clínicos ambulatoriais, endoscopias, colonoscopias, raios-x e exames laboratoriais já podem ser realizados no prédio da avenida Independência. Duas grandes alas, contudo, seguem fechadas: o bloco cirúrgico e a unidade de tratamento intensivo (UTI). A estimativa é que as reformas nesses espaços sejam finalizadas em fevereiro e os serviços comecem a operar até o final de março. A mantenedora calcula um investimento total de R$ 3 milhões na revitalização da estrutura.

Quando a ABSM assumiu a gestão do Beneficência, assumiu também uma dívida da gestão anterior, estimada hoje em cerca de R$ 152 milhões. O inventário dos credores será concluído nos próximos dias. Até o final de fevereiro, todos os débitos apresentados pelos credores serão condensados e, em março, serão feitas rodadas de negociação com todos aqueles que têm algo a receber do hospital. Os salários atrasados de funcionários estão incluídos na negociação, mas em grande parte já está sendo feita mediação através da Justiça do Trabalho.

Depois de terminar a revitalização e o pagamento das dívidas, a associação pretende ampliar os serviços oferecidos pelo hospital, abrindo novos negócios. "Temos uma carcaça de um prédio aqui ao lado do Beneficência, que está desativada e queremos revitalizar. Ainda estamos analisando quais serão os serviços ofertados, mas a nossa vontade é criar consultórios com especialidades médicas e aumentar o número de leitos de internação", destaca Pigatto.