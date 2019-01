Tiroteio na Cidade Baixa deixa três mortos e três feridos em Porto Alegre

11

2019-01-26 16:07:06

A Cidade Baixa, tradicional bairro boêmio de Porto Alegre, foi palco de um episódio de violência na madrugada deste sábado (26). Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio na rua João Alfredo.

As vítimas foram atingidas pelos disparos por volta das 4h. Houve pânico e tumulto entre a multidão que se concentrava no trecho. O local é conhecido pela aglomeração dos frequentadores nas calçadas e na rua em frente aos bares.

As vítimas fatais foram identificadas como Sameron Bartz Costa, 28 anos; Roger Abreu de Oliveira, 24 anos; e Cassiane Alves da Rocha, de 21 anos. Os três feridos foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A Polícia Civil investiga uma possível relação do caso com o tráfico de drogas. De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, o crime teria sido premeditado, já que o autor dos disparos chegou ao local chamando uma das vítimas pelo nome.